Путин заявил, что Россия намерена продолжить конструктивную работу с Индией

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с днем рождения указал, что Россия намерена и дальше вести конструктивную совместную работу с Индией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Телеграмму с поздравлением опубликовали на сайте Кремля.

«И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что остался весьма удовлетворен результативностью прошедших переговоров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и Нарендра Моди во время общения с Путиным на полях саммита БРИКС предлагали услуги для содействия урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства приветствовал намерения коллег и предоставил подробную информацию о нынешнем положении дел.