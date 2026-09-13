Индия и Китай предложили России услуги содействия по Украине

Песков: Моди и Си Цзиньпин предлагали Путину содействие по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди при общении с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС предлагали услуги для содействия урегулированию на Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«В ходе двусторонних контактов Моди и Си интересовались темой урегулирования и активно предлагали услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы», — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Путин приветствовал намерения коллег и предоставил им детальную информацию о нынешнем положении дел.

Помощник президента России Юрий Ушаков также добавил, что тема являлась одной из ключевых во время двусторонних встреч на полях саммита.

Ранее Путин объяснил, что первопричиной конфликта на Украине стало навязанное стране стремление вступить в НАТО.