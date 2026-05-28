Визит российского лидера в Казахстан. Что обсуждают президенты Путин и Токаев Политолог Маркелов: Китай гуляет по Казахстану во всю, нам тоже пора

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану. Он намерен обсудить со своим казахским коллегой множество вопросов: от туризма и образования до проблем ИИ, а также побывать на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Политический советник Сергей Маркелов рассказал 360.ru, зачем российский лидер взял с собой большую делегацию и стоит ли обращать внимание на демарш Армении.

Владимир Путин прибыл в Астану Российский президент Владимир Путин вечером 27 мая прибыл с официальным трехдневном в Казахстан. Сопровождающая делегация составила более 30 человек. Среди них — несколько министров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Путин и казахский лидер Касым-Жомартом Токаев проведут закрытые двусторонние переговоры, после чего сделают заявление для прессы. Президенты планируют подписать 16 договоров, среди которых будет соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции по российскому проекту. Это будет уже 34-й визит в Казахстан главы российского государства и третий за нынешний президентский срок. Ранее Путин приезжал в Астану в ноябре 2024 года.

Нюансы визита Путина Известно, что Путин и Токаев планируют обсудить энергетику и военно-техническое сотрудничество, финансовые вопросы, здравоохранение, образование и туризм. На Аллее вечной дружбы Казахстана и России, которую открыли в центре Астаны в мае 2025 года в честь 80-летия Победы, президенты посадят саженец дуба. Также лидеры двух стран побывают на торжественной закладке капсулы на месте строительства образовательного центра «Сириус». Там будут работать с одаренными детьми и развивать таланты в области науки, искусства и спорта. Посетят президенты и выставку достижений стран Высшего Евразийского экономического совета в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и развития искусственного интеллекта.

Казахстан между Россией и КНР Россия ни в коем случае не должна терять связи со Средней Азией, где Казахстан — самая большая страна. Нужно перезагружать международную экономику и отношения с восточными экс-республиками СССР, отметил в разговоре с 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Казахстан находится в режиме «двойного влияния». Токаев очень любит и уважает не только Россию, но и Китай, который, так сказать, гуляет в казахской экономике во всю. Мы гуляем мало и это пора менять. Нужно загружать энергетику, транзитные всякие истории. Ведь в мире все просто: либо мы загружаем, либо, либо заберут. Сергей Маркелов

Эксперт напомнил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был ориентирован на Запад. И это сильно сказалось на казахской экономике. Но сейчас США практически выдавили китайцы. Многочисленность российской делегации означает, что россияне нацелены на максимально эффективное и быстрое решение вопросов. Никаких простоев для уточнения или согласований — все компетентные специалисты рядом. Как говорится, выше только звезды. Оперативность, мгновенное принятие решений сейчас в моде, подчеркнул Маркелов.

Демарш Армении Одним из главных моментов встречи в Астане станет участие президента России в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На повестке дня — намерения Армении вступить в Евросоюз. Участники встречи обсудят риски такого шага для экономической безопасности государств — членов Совета. Армения хочет усидеть на всех стульях и не покидает Совет из-за ощутимых выгод. Евразийская интеграция удвоила ВВП Армении, увеличила экспорт и существенно расширила внешний рынок. Уйти — означает потерять все это, а главное — столь необходимый стране дешевый газ, который ей по льготной цене поставляет Россия.

Он отметил, что, потеря какой-то страны евроазиатского контура может выглядеть как намек, что Евроазиатский экономический союз слабоват. Но Армению легко заменят более надежные партнеры — Иран и Турция. К тому же жизнь в ЕС для государства без света, тепла и газа едва ли будет комфортной.