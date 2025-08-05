Путин загнал Трампа в ледяную ловушку. В США раскрыли хитрый ход России

Жесткая позиция Дональда Трампа по Украине может дать России неожиданное преимущество. Аналитики Foreign Policy предположили, что ограниченность новой американской политики в отношении Москвы уже стала очевидна.

Авторы материала предложили взглянуть за пределы непосредственного контекста украинского конфликта — на один из самых важных стратегических регионов мира, Арктику.

В последние годы конкуренция сверхдержав здесь обострилась. Россия же сумела укрепить свое влияние и, как и прежде, занимает доминирующую позицию в регионе, контролируя более 53% его территории.

Китай позиционирует себя как растущего конкурента на том же поле. Но Соединенные Штаты начали отказываться от многосторонности в регионе, стремясь к новым стратегическим опорам и приоритетам.

Политика США, направленная на попытку изолировать Россию, потенциально способна ускорить китайско-российскую координацию в Арктике. Это подорвет баланс сил вдоль ключевых арктических маршрутов.

Кроме того, такие действия создадут и угрозу для североевропейских союзников США — Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Швеции, считают в Foreign Policy.