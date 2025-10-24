Американский лидер Дональд Трамп считает, что российский коллега Владимир Путин выставил его дураком. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил лидер правой партии Британии Reform UK Найджел Фарадж.

Он напомнил, что 15 лет назад восхитился Путиным как политиком. По словам Фараджа, изначально он надеялся на урегулирование на Украине в скором времени благодаря усилиям президента США.

«Очевидно, этого не произойдет», — заключил политик.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2024 году заявил, что Запад использует третьи страны для прокси-войны против России. Соединенное Королевство несет моральную ответственность за сложившуюся на Украине ситуацию.