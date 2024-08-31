Путин выразил уверенность в наращивании связей с Киргизией

Путин в поздравлении Жапарову заверил о наращивании связей с Киргизией

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 31 августа поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Киргизия играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, а также добилась успехов в упрочении внутриполитической стабильности и социально-экономическом развитии.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите наши сердечные поздравления по поводу национального праздника Киргизии — Дня независимости», — поздравил Путин коллегу.

Президент подчеркнул, что отношения между Россией и Киргизией основаны на принципах союзничества и стратегического партнерства. По его словам, государства эффективно работают в форматах ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и других многосторонних структур.

«Уверен, что мы будем и впредь совместными усилиями наращивать взаимовыгодные связи России и Киргизии во всех областях, в стабильности на евразийском пространстве и обеспечении безопасности, на благо наших дружественных народов», — добавил Путин.

Ранее в Киргизии призвали не ограничивать работу в России мигрантов из республики.

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