Путин выразил соболезнования Вучичу из-за ЧП на вокзале в Сербии

Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с гибелью людей на вокзале Нови-Сада

Президент Владимир Путин выразил соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с гибелью людей при обрушении козырька на вокзале города Нови-Сад. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

«Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Путин.

Накануне на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился бетонный козырек. По последним данным, жертвами происшествия стали 14 человек. Восемь из них были сербами, еще один — гражданин Северной Македонии. Специалистами предстоит установить личности еще пятерых погибших.

Власти Сербии объявили субботу, 2 ноября, днем национального траура.