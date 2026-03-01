Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением норм человеческой морали и международного права», — говорится в обращении Путина к президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Глава государства добавил, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений и выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана», — отметил Путин.

Ранее Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны мусульманам всего мира.