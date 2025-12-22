Путин: виновные в гибели в Одинцове школьника из Таджикистана будут наказаны

Президент Владимир Путин пообещал таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону, что виновных в гибели школьника в Одинцове накажут. Во время встречи он выразил соболезнования в связи с гибелью мальчика из республики, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал резню в подмосковной школе и назвал теракты в отношении детей особенно отвратительным преступлением.

«Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», — отметил глава государства во время переговоров с Рахмоном.

Он подчеркнул, что российские правоохранители проведут расследование и виновные понесут наказание. Таджикистанский лидер поблагодарил коллегу и добавил, что в мире сейчас очень много преступников.

Ранее 15-летний школьник напал на учащихся и охранника, а также зарезал десятилетнего мальчика. Подросток долго готовился к преступлению и заснял все на камеру.