Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Пакистана из-за теракта

Президент России Владимир Путин направил соболезнования пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьеру Шехбазу Шарифу из-за теракта на вокзале в Кветте. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — написал президент.

Он заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Взрыв прогремел утром в провинции Белуджистан около билетной кассы, когда должен был отправиться поезд в Пешавар. По последней информации, 24 человека погибли, около 40 получили ранения.