Более 20 человек погибли при взрыве на железнодорожной станции в Пакистане

Geo TV: 21 человек погиб при взрыве на ж/д станции Кветта в Пакистане

По меньшей мере 21 человек погиб и 30 получили ранения при взрыве на железнодорожной станции Кветта в провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo TV .

Взрыв прогремел возле билетной кассы, где, по данным телеканала, всегда скапливаются большие очереди. В это время из Кветты в Пешавар должен был отправиться поезд-экспресс.

Мощность бомбы была такой, что грохот слышали вдалеке от станции. По предварительной версии, на вокзал пришел террорист-смертник, однако точную причину случившегося еще предстоит выяснить.

Около 10 пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв, по оценкам местных властей, может возрасти.

В сентябре в пакистанском округе Сват сдетонировало взрывное устройство, с помощью которого террористы, предположительно, покушались на иностранных дипломатов, в том числе посла России. Дипломаты не пострадали, но погиб сотрудник полиции.