Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии из-за разрушительных оползней

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьеру Абийю Ахмеду из-за разрушительных оползней на юге страны. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что оползень сошел в районе Гезе-Гофа на юге страны. Причиной его стали обильные дожди. По последним данным, из-за природного бедствия погибли по меньшей мере 157 человек, жившие в двух деревнях.

В начале июля оползень сошел на золотой шахте в Индонезии, что привело к гибели минимум 12 человек.