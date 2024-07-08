Более 10 человек погибли в результате схода оползня на золотой шахте в Индонезии
На индонезийском острове Сулавеси в результате схода оползня погибли не менее 12 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на местных властей.
Как написал сайт kp.ru, в деревне, где сошел оползень, разрушены несколько домов и мост. Сильные дожди продолжат идти в регионе еще два дня.
Власти призывают местных жителей быть более бдительными.
«Обречен на провал». Добровинский — о повторном иске Успенской к Киркорову
Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане
Более 8 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Сотрудник ФСБ объяснил, почему Украина хотела угнать Ту-22М3 через Молдавию
«Увлечение аномальностью преувеличенно». Синоптик — о 30-градусной жаре в Москве
Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье в августе
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте