Более 10 человек погибли в результате схода оползня на золотой шахте в Индонезии

На индонезийском острове Сулавеси в результате схода оползня погибли не менее 12 человек, еще 18 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на местных властей.

Как написал сайт kp.ru, в деревне, где сошел оползень, разрушены несколько домов и мост. Сильные дожди продолжат идти в регионе еще два дня.

Власти призывают местных жителей быть более бдительными.

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