Путин выразил надежду на реализацию плана Трампа по Ближнему Востоку

Российский лидер Владимир Путин надеется, что инициативу американского президента Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию действительно осуществят. Об этом глава государства сказал во время выступления на саммите в Душанбе, сообщил «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что Россия сразу же поддержала выдвинутые лидером Соединенных Штатов предложения.

«Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле, на практике реализованы», — сказал Путин.

Президент добавил, что Россия готова поддержать любые мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития.

Ранее стало известно, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС согласились на первую фазу выдвинутого Вашингтоном плана по урегулированию кризиса в секторе Газа.