Путин встретится с делегацией США перед визитом в Индию

Президент Владимир Путин на следующей неделе отправится в Индию с госвизитом. Перед этим он встретится в Кремле с американской делегацией, заявил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава государства планирует поездку в Индию на 4-5 декабря.

«Важнейший визит, который точно будет обсуждать большая часть планеты», — прокомментировал предстоящее событие Зарубин.

Перед этим Путин выступит на форуме ВТБ «Россия зовет!», который будет проходить в Москве 2 и 3 декабря. До отъезда он проведет переговоры с американскими дипломатами, в том числе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Ранее сообщения о готовящейся встрече с американской стороной подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры Путина с Уиткоффом пройдут в первой половине следующей недели и уточнил, что точную дату озвучат позже.