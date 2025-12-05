Президент России Владимир Путин на церемонии запуска телеканала RT India вспомнил цитату бывшей премьер-министра Индии Индиры Ганди. Он подчеркнул, что отношения между странами всегда приносили пользу обеим сторонам и никогда не наносили вреда. Об этом написал RT .

«Индира Ганди точно сказала: „Мы многое сделали, и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим“», — сообщил он.

Перед церемонией гостям был показан видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, иллюстрирующий развитие дружественных отношений между Индией и СССР, а также продолжение этих отношений между Россией и Индией в современном мире.

Официальный запуск телеканала RT India состоялся 5 декабря, что знаменует расширение русскоязычного вещания и укрепление культурных и информационных связей между Россией и Индией.