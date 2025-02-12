Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с главой переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Путин подчеркнул готовность России содействовать улучшению обстановки в стране и диалогу с участием всех этнических и религиозных групп.

Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач, диалог в Кремле назвали конструктивным и содержательным.

Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра назвал условие, при котором в стране сохранятся российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме. По его словам, Сирия не против воинского контингента, но при условии, если ей самой это будет выгодно.