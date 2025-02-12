Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с главой переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Путин подчеркнул готовность России содействовать улучшению обстановки в стране и диалогу с участием всех этнических и религиозных групп.
Российский лидер пожелал Шараа успехов в решении задач, диалог в Кремле назвали конструктивным и содержательным.
Ранее министр обороны сирийского переходного правительства Мурхаф Абу Касра назвал условие, при котором в стране сохранятся российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме. По его словам, Сирия не против воинского контингента, но при условии, если ей самой это будет выгодно.
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года
Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте