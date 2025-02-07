Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских военных баз

Министр обороны Сирии Абу Касра: базы РФ сохранят, если это будет выгодно

Сирия готова сохранить на своей территории российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если получит от этого выгоду. Такое условие поставил министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра в беседе с The Washington Post .

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», — ответил он на вопрос о сохранении военных баз РФ.

По словам Абу Касра отношения между Россией и новым лидером Сирии «значительно улучшились», потому что в политике не может быть вечных врагов.

По мнению министра, страны могут выстроить связи таким образом, чтобы они отвечали интересам сирийского государства.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ситуацию с военными базами РФ в Сирии со временем урегулируют «должным образом».

По его словам, решения принимают правительство и сирийский народ. До этого Абу Касра говорил, что новое правительство ведет переговоры с Россией по этому вопросу.