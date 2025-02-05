Путин внес на ратификацию в ГД договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия будут считать актом агрессии против Союзного государства вооруженное нападение на одного из его участников. Об этом говорится в договоре о гарантиях безопасности, который президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.
Согласно документу, в ответ на вооруженное нападение, создающее угрозу суверенитету, участники Союзного государства могут использовать российское ядерное оружие. Договор о гарантиях безопасности также предусматривает размещение на белорусской территории военных объектов и войск РФ. Стороны заключат соглашение сроком на 10 лет.
Ранее пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что в приграничных районах Украины зафиксировали порядка 15 тысяч боевиков ВСУ. По его словам, обстановка на границе находится под контролем. Пограничников перевели на выполнение задач в усиленном режиме несения службы для охраны рубежей и предотвращений провокаций, добавил Бычковский.
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