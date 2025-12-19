Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS космическим спецоружием России

Межзвездный объект 3l/ATLAS может являться российским спецоружием в космосе. Об этом с иронией заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он прокомментировал домыслы, окружающие межзвездный объект 3l/ATLAS.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе», — пошутил президент.

Ранее он сообщил о возвращении многих российских ученых на родину. По его словам, они переезжают вместе с семьями обратно в Россию, потому что переживают за судьбу страны и видят развитие научной базы.

Путин отметил, что лично общался с некоторыми учеными, которые жаловались на зарубежные школы, куда становится невозможным посылать детей.