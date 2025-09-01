Путин увидел в ШОС возможного лидера по созданию системы глобального управления

Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

По его словам, все больше стран стремятся сотрудничать с организацией, также растет искренний интерес и внимание со стороны мирового сообщества к ШОС.

Путин добавил, что Россия поддерживает инициативы лидера КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению. Страна заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному рассмотрению предложений.

Китайский лидер ранее призвал страны ШОС сблизиться друг с другом. По его мнению, государства должны углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов.