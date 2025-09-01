Си Цзиньпин призвал страны ШОС сблизиться друг с другом

Страны ШОС должны быть ближе друг к другу благодаря гуманитарным обменам. Такое мнение выразил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, его процитировал РИА «Новости» .

«Государства — члены ШОС должны становиться ближе и углублять взаимопонимание посредством гуманитарных обменов, всемерно поддерживать друг друга в экономическом сотрудничестве», — сказал он.

По словам Си Цзиньпина, древние цивилизации построили в Евразийском континенте, он послужил мостом для сближения Запада и Востока и способствовал развитию человеческой цивилизации.

Саммит начался в китайском городе Тяньцзине. Он стал крупнейшим за всю историю объединения. В мероприятии принимают участие свыше 20 зарубежных лидеров и представители международных организаций.