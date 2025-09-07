Путин уступил премьеру Индии свое место в президентском Aurus

На саммите ШОС в Китае президент России Владимир Путин уступил свое место в президентском автомобиле Aurus премьер-министру Индии Нарендре Моди. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле», — написал журналист.

Пока дверь Aurus не закрылась, помощник индийского премьера попросил сделать совместное фото «для истории». В кадре видно, как Моди с интересом разглядывает салон автомобиля.

В понедельник на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине Путин провел переговоры с коллегой.

С площадки мероприятия они отправились в резиденцию Ritz-Carlton. Их кортеж из автомобилей «Аурус» подъехал к отелю. Сопровождающие делегации вошли внутрь здания, но лидеры продолжили беседу в машине. Их разговор наедине длился около часа.

Моди рассказал, что обсудил с Путиным сотрудничество в экономике, финансах и энергетике. Он назвал встречу успешной.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Путин использовал «лимузинную дипломатию» для общения с мировыми лидерами. Как отметили журналисты, президент часто ездит на автомобиле Aurus во время встреч с лидерами других стран. Причиной публикации как раз и стал совместный выезд российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди с площадки саммита ШОС к месту проведения двусторонней встречи на российской машине.