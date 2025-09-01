Bloomberg: Путин использует поездки на Aurus как элемент дипломатии

Президент России Владимир Путин часто ездит на российском автомобиле Aurus во время встреч с лидерами других стран. Это стало частью его дипломатической стратегии, сообщило агентство Bloomberg .

Причиной публикации стал совместный выезд российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди с площадки саммита ШОС к месту проведения двусторонней встречи на автомобиле Aurus.

Агентство сообщает, что поездка Путина и Моди к месту встречи заняла около 15 минут. Затем они еще 45 минут обсуждали вопросы в машине. Bloomberg отмечает, что это изменило заранее спланированную повестку. Организаторам пришлось перестроить расписание.

Журналисты уверены, что подобные мероприятия дают Путину возможность представить Aurus мировым лидерам. Это одновременно инструмент дипломатии и способ укрепить репутацию российского автомобиля на международной арене.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что восьмерки в номере автомобиля Aurus президента Путина имеют особое значение. В Китае это число считается символом удачи, обещающим процветание и богатство.