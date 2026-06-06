Президент России Владимир Путин уложил украинского лидера Владимира Зеленского на лопатки, причем сделал это мощно и исчерпывающе. Об этом в телеграм-канале заявил глава ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Путин уложил Зеленского на лопатки. Вместе с его европейскими пиар-спонсорами „открытого письма“. Президент России в ответ на „элементы хамства“ и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом», — написал парламентарий.

Лидер ЛДПР добавил, что глава киевского режима в очередной раз перешел границы со своей «бумажкой», как назвал Путин его открытое письмо. Зеленский не о мире радел, а снова дал цирковое представление для публики в европейских столицах. Он пытался заслужить одобрение Брюсселя или Парижа.

Путин с трибуны ПМЭФ-2026 расставил акценты и приоритеты в урегулировании конфликта — это денацификация Украины и освобождение регионов Донбасса. Слова российского лидера «работайте, братья», убежден Слуцкий, на ура встретили в российских войсках.