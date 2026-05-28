Путин указал на влияние эскалации в отдельных регионах на весь мир

Эскалация в отдельных регионах неблагоприятно влияет на все мировое сообщество. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС .

Он направил обращение участникам первого Международного форума по безопасности в Москве. Глава государства поприветствовал гостей мероприятия и напомнил о взаимозависимости и взаимосвязанности современного мира.

По его словам, региональная ситуация может оказать серьезное влияние на другие страны. Путин назвал целью форума поиск решения проблем безопасности, а также содействие наращиванию прагматичного сотрудничества между государствами для защиты от внутренних и внешних угроз.

Ранее президент поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он рассказал, что личный состав пограничной службы бесстрашно и решительно действует даже в нестандартных ситуациях.