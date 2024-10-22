Путин указал на рост товарооборота России и Китая на фоне внешних вызовов

Путин: товарооборот между РФ и КНР вырос на 4,5% в условиях внешнего давления

На росте товарооборота России и Китая не сказалось негативное воздействие извне на оба государства. На это указал президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.

«После прошлогодних рекордов во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия», — обратил внимание глава государства.

С января по август, подчеркнул он, товарооборот вырос на 4,5%. Путин указал на небольшую разницу в китайской статистике и заметил, что в целом позитивная тенденция сохраняется.

Обе стороны, добавил президент России, продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров в Пекине и встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Путин также отметил, что партнерство между странами является моделью современного сотрудничества, характеризующегося равноправием, обоюдной выгодой и независимостью от внешних условий.

Отношения России и Китая он назвал образцом для других стран и отметил, что сотрудничество государств носит равноправный и неконъюнктурный характер.