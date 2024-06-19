Путин указал на роль санкций в раскачке мировой обстановки

Путин заявил об общей позиции России и КНДР к санкциям по политическим мотивам

Фото: РИА «Новости»

Введение политически мотивированных санкций раскачивает мировую обстановку. Россия и КНДР выступили против использования таких ограничительных мер. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Глава государства подчеркнул, что введение нелегитимных ограничений наносит сильный удар по мировой экономике и глобальной политической системе.

«Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Такие нелегитимные действия лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему», — заявил Путин.

Он добавил, что внешнее давление не помешает России и КНДР продолжить свое суверенное развитие и не скажется на дальнейшем сотрудничестве двух стран. Президент подчеркнул, что стороны продолжат поддерживать друг друга и сохранят добрососедские отношения.

По итогам переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае внешней агрессии против одного из участников, отметил российский лидер. Глава КНДР назвал характер договора миролюбивым, но с оборонительным характером.

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