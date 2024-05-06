Путин указал на провал экономической агрессии против России | 360°

06 мая 2024, 20:09
Путин указал на провал экономической агрессии против России
Путин: Россию хотели привести к закрытию предприятий, но не получилось
Западные страны развернули против России экономическую агрессию, чтобы добиться закрытия предприятий и массовой безработицы, но у них ничего не получилось. Об этом на встрече с членами правительства заявил президент Владимир Путин.
«Мы хорошо знаем, что началось с точки зрения экономики. В буквальном смысле против России развернули экономическую агрессию. Бесконечные санкции были направлены на разрушение страны изнутри, как политически, так и экономически», — сказал он.
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Глава государства заметил, что недоброжелатели преследовали цель привести к закрытию целые отрасли производства, вызвать массовую безработицу в стране и создать проблемы в трудовых коллективах.
«Как мы все знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратным ожидаемому», — подчеркнул Путин.
Ранее глава государства о росте российской экономики. По его словам, по итогам прошлого года она показала темпы роста выше среднемировых.
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