Путин указал на провал экономической агрессии против России | 360°

Мир 06 мая 2024, 20:09 Путин указал на провал экономической агрессии против России Путин: Россию хотели привести к закрытию предприятий, но не получилось РИА «Новости»

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Западные страны развернули против России экономическую агрессию, чтобы добиться закрытия предприятий и массовой безработицы, но у них ничего не получилось. Об этом на встрече с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

«Мы хорошо знаем, что началось с точки зрения экономики. В буквальном смысле против России развернули экономическую агрессию. Бесконечные санкции были направлены на разрушение страны изнутри, как политически, так и экономически», — сказал он.

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Глава государства заметил, что недоброжелатели преследовали цель привести к закрытию целые отрасли производства, вызвать массовую безработицу в стране и создать проблемы в трудовых коллективах.

«Как мы все знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратным ожидаемому», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства о росте российской экономики. По его словам, по итогам прошлого года она показала темпы роста выше среднемировых.