Путин указал на принципиальность вопроса создания палестинского государства

Вопрос создания палестинского государства по решению ООН является принципиальным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что это позволит в итоге добиться устойчивого урегулирования и обеспечит стабильность в регионе на долгосрочную перспективу.

Переговоры с Аль Нахайяном глава государства провел 29 января. Он поблагодарил президента ОАЭ за посредничество, которое оказывает страна в переговорном процессе с Украиной, в том числе по обмену пленными.

После открытой части встречи лидеры России и ОАЭ продолжили общение в формате официального завтрака.