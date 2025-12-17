Путин: цивилизации на Западе нет, там только сплошная деградация

На Западе наблюдается «сплошная деградация» и отсутствуют признаки цивилизации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Сейчас выясняется, что никакой цивилизации на Западе нет, там только деградация сплошная», — сказал он.

Глава государства отметил, что любые попытки европейских стран развалить Россию заканчивались провалом.

Путин добавил, что страна смогла противостоять внешним вызовам, продолжая демонстрировать устойчивость в различных сферах, включая экономику и оборону.

По словам российского лидера, после распада СССР страны Запада старались продавить все решения, касающиеся РФ, вооруженным способом.

Он напомнил, что Россия всегда пыталась найти дипломатический путь для завершения конфликтов, даже в самых сложных обстоятельствах. Поэтому все утверждения о вероятном нападении на Европу являются ложью.