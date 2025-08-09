Президент России Владимир Путин удивил и США, и Китай своей реакцией на провал ультиматума американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Sohu, эксклюзивный пересказ его статьи представил АБН24 .

По данным китайских журналистов, Трамп рассчитывал, что Китай и Индия откажутся от закупок российской нефти и тем самым лишат Россию значительной части доходов, однако обе страны не только не выполнили ультиматум, но и стали действовать более сплоченно и решительно.

И в этот момент, отмечают авторы, Путин и совершил неожиданный поступок.

«Он принял в Кремле спецпосланника Трампа и заявил о готовности сотрудничать с США», — говорится в статье.

По мнению авторов, ситуация позволяет российскому лидеру говорить с американским коллегой с позиции силы.

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию и добавил, что следующая встреча может состояться и в России.