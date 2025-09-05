На Западе отреагировали на слова Путина о размещении войск на Украине

WP: Путин резко ответил Западу на план по размещению войск на Украине

Президент России Владимир Путин резко ответил на обсуждения в США и Европе размещения иностранных военных на Украине. Об этом сообщила The Washington Post .

Российский президент заявил, что страна будет рассматривать такие силы как законные цели. Авторы материала отметили, что это заявление стало реакцией на планы западных стран направить войска для контроля выполнения возможного мирного соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств — участниц «коалиции желающих», согласились разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что участники коалиции также готовы поставлять Киеву ракеты большой дальности для усиления обороноспособности страны.