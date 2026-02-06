Путин сообщил Пакистану о готовности России совместно бороться с терроризмом

Российская сторона выражает готовность наращивать взаимодействие с Пакистаном в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Владимир Путин, его телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на территории мечети в Исламабаде. Он назвал атаку во время религиозной церемонии свидетельством варварской и бесчеловечной сущности терроризма.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Путин.

В результате теракта в Исламабаде погибло минимум 10 человек, еще по меньшей мере 80 пострадали. Террорист подорвал бомбу у ворот мечети, когда на пятничную молитву собралось большое количество людей. Преступник хотел зайти внутрь храма, но на входе его остановила охрана.