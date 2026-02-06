Число пострадавших из-за взрыва в Исламабаде увеличилось до 80

Как минимум 80 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в мечети в Исламабаде. Об этом сообщило агентство Xinhua .

В результате ЧП погибли по меньшей мере 10 человек.

По информации Times of Islamabad, причиной взрыва стала бомба. Теракт устроил мужчина, которого сотрудники службы безопасности остановили у входа в мечеть. Преступник атаковал храм как раз в тот момент, когда на пятничную молитву собралось большое количество верующих.

Взрыв был такой силы, что повредил ворота и выбил остекление в соседних зданиях. Власти объявили в городе чрезвычайное положение. На месте работают правоохранители, территорию оцепили.

Ранее террорист-смертник устроил взрыв на свадебной церемонии в городе Дера-Исмаил-Хан в Пакистане. Атака унесла жизнь пятерых человек, 10 гостей мероприятия получили ранения. Полиция подтвердила, что теракт произошел в доме руководителя местной общины.