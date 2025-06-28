«Путин сделал приятные заявления». Трампу понравились слова президента России о США и Украине

Трамп назвал приятными слова Путина об урегулировании конфликтов

Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американский глава Дональд Трамп назвал «очень приятными» слова лидера России Владимира Путина, который высоко оценил действия президента США в вопросах урегулирования на Украине и Ближнем Востоке. Об этом Трамп заявил журналистам в  Белом доме.

«Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Посмотрите, он уважает нашу страну снова», — отметил американский лидер.

Путин ранее выразил благодарность Трампу за его стремление к мирному разрешению конфликтов — украинского и ближневосточного, отметив, что тот «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке».

Также российский глава назвал Трампа мужественным человеком.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте