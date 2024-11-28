Аналитик Юшков: санкции против «Газпромбанка» могут спровоцировать подорожание газа в Европе

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал факторы, которые будут способствовать усугублению дефицита газа в странах Евросоюза. Об этом сообщил RT .

По данным СМИ, холодная зима, ожидающаяся в Европе, вызовет рост цен на энергоносители.

«Если зима будет чуть холоднее, чем две предыдущие, соответственно, и потребление газа будет больше, и цены подрастут», — отметил аналитик.

Однако на соответствующие показатели, добавил эксперт, будут оказывать влияние и другие проблемы. Среди них — санкции против «Газпромбанка».

«Если сейчас европейцы не получат исключения от введенных на днях американских санкций против „Газпромбанка“, тогда встанет вопрос о прекращении поставок», — пояснил Юшков.

Он также сообщил, что результатом станет повышение стоимости газа. В таком случае можно будет увидеть цены выше 1000 долларов (110 тысяч рублей) за 1000 кубов.