Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Соглашение устанавливает прочную правовую основу для долгосрочного взаимодействия двух стран.

Оно подтверждает статус России и Ирана как ключевых союзников и охватывает практически все направления сотрудничества — от обороны и антитеррористической деятельности до энергетики, финансов, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, науки и культурного обмена.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России благосклонно отнеслись к переговорам США и Ирана по ядерной программе. По его словам, российская сторона выступает за продолжение диалога на основе принципов учета интересов государств и взаимного уважения.