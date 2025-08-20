Путин растрогал весь мир своим жестом у могил летчиков на Аляске

Снимок российского лидера Владимира Путина, где он опустился на колено на кладбище Форт-Ричардсон, растрогал мир. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao .

Глава государства преклонил колено, чтобы возложить букет красных роз у могил летчиков на Аляске. Такой поступок не оставил равнодушными всех, кто присутствовал на церемонии.

Трогательный момент запечатлели мировые СМИ. Жест Путина получил широкий отклик, его разместили на первых страницах многих изданий. Отношение президента России к памяти советских воинов вызывает глубокое уважение, подчеркнули журналисты.

Путин почтил помять летчиков после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На мемориальном кладбище при военной базе покоятся останки советских воинов, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали поставки техники по ленд-лизу.