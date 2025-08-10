Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рассказал коллеге о результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

Жапаров приветствовал предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса и развитие российско-американского диалога, отметили в Кремле.

Стороны обсудили взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе ОДКБ под председательством Киргизии, а также вопросы сотрудничества государств в торгово-экономической сфере.

Ранее 10 августа Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, затронув темы встречи с Уиткоффом и межгосударственного сотрудничества.