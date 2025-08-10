Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом

Путин по телефону рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил о переговорах со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Российский лидер проинформировал Рахмона о контактах с США, отметив договоренность о грядущей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на урегулирование украинского кризиса», — отметили в Кремле.

Кроме того, главы государств затронули подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ под председательством Таджикистана, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В среду Путин принял Уиткоффа, личная беседа продлилась около трех часов. После этого Трамп объявил о запланированной встрече с российским коллегой на Аляске 15 августа.