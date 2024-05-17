Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета | 360°

Мир 17 мая 2024, 12:39 Путин рассказал об успешном создании российско-китайского вертолета Путин: РФ и Китай создадут хорошую машину на базе российского тяжелого вертолета РИА «Новости»

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Россия и Китай успешно работают над созданием нового вертолета. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Его процитировало РИА «Новости».

Аппарат создают на базе российского тяжелого вертолета. Глава государства выразил уверенность в том, что при взаимодействии странам удастся создать хорошую машину.

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Он напомнил, что китайские коллеги в свое время обратились к России с предложением совместно работать над созданием тяжелого вертолета.

«Двигаемся достаточно успешно, надеюсь, мы вместе создадим хорошую машину на базе нашего тяжелого вертолета», — добавил президент.

Путин добавил, что Россия и Китай способны на многое. Особенно при объединении усилий в высокотехнологичных областях. Калужская область заявила о готовности наращивать сотрудничество с Китаем в автосфере.