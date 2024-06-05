Путин рассказал об ответе на письмо Байдена

Президент США Джо Байден получил ответ на письмо Владимиру Путину. В нем его попросили прекратить поставлять оружие Украине, заявил глава государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие», — отметил Путин.

Президент России рассказал, что для окончания конфликта странам Запада и США нужно перестать помогать Киеву оружием. Он призвал другие государства не мешать мирному процессу.

Также Владимир Путин заявил, что за ударами западным вооружением по российским территориям стоят Соединенные Штаты или Великобритания — в зависимости от того, какое это оружие.