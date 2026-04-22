Путин рассказал о совместной работе с Африкой по борьбе с эпидемиями

Путин заявил об участии России в борьбе с эпидемиями в Африке

Российские ведомства помогают африканским странам с биологической безопасностью. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам Второй Российско-африканской конференции по борьбе с инфекциями в Браззавиле. Полный текст привела пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что совместная работа России и Африки по противодействию распространения опасных инфекций активно развивается.

На континенте создают сеть мобильных противоэпидемических лабораторий, в которую вошли 20 современных комплексов, переданных российской стороной.

«Российские профильные ведомства оказывают всемерное содействие африканским коллегам в обеспечении биологической безопасности», — подчеркнул президент России.

Путин также отметил, что сотни африканских студентов и специалистов учатся и проходят стажировку в российских вузах и научных центрах.

Он напомнил, что в 2025 году в Эфиопии прошли первые совместные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.

Президент выразил надежду, что участники конференции обсудят новые направления сотрудничества для защиты здоровья жителей Африки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить больше стипендий для африканских студентов.