Путин рассказал о попытках Украины атаковать газопроводы в Черном море

России приходится охранять газопроводы «Голубой поток» и «Южный поток» из-за угроз ударов по ним со стороны Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Мы же охраняем и „Голубой поток“, который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, и „Турецкий поток“, из которого газ идет в том числе и в Европу», — отметил он.

Российский лидер обратил внимание на тот факт, что российские военнослужащие несколько раз фиксировали попытки ВСУ атаковать газовые маршруты, проложенные по дну Черного моря. Это происходит, как указал Путин, несмотря на то, что Турция сейчас взаимодействует с Украиной по некоторым направлениям.

Глава государства также рассказал журналистам, что Россия продолжает поставки газа в Европу через территорию Украины.