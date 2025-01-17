Индия и Россия согласуют даты визита Путина в Нью-Дели

МИД Индии заявил о согласовании с Россией даты визита Путина в Нью-Дели

Индия и Россия согласовывают даты визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, где в 2025 году пройдет ежегодный традиционный российско-индийский саммит. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

«По дипломатическим каналам идет согласование дат визита президента России Владимира Путина. В 2025 году ежегодный саммит состоится в Индии», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин приедет с визитом Индию. Пресс-секретарь президента России напоминал, что в 2024 году индийский премьер также дважды посетил страну.

В июле 2024 года премьер Индии Наренда Моди принял участие в 22-м российско-индийском саммите в Москве, а в октябре участвовал на саммите БРИКС в Казани.

В декабре Путин и главы Минобороны Андрей Белоусов провели встречу в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.