Путин рассказал о гуманитарной помощи Палестине

Путин: Россия с болью наблюдает за гуманитарной катастрофой в Палестине

Россия с болью наблюдает за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Палестине, и делает все для поддержки ее народа. На это указал президент Владимир Путин на переговорах с лидером страны Махмудом Аббасом в Ново-Огареве. Стенограмму их встречи привела пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что Россия отправила в Палестину около 700 тонн гуманитарных грузов. Президент добавил, что между двумя странами существуют давние связи и российская сторона этим очень дорожит.

В свою очередь, Аббас поблагодарил главу государства и отметил, что Россия всегда стояла рядом с Палестиной и его страна это чувствует.

В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия как правопреемница Советского Союза официально признает независимость Палестины.

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