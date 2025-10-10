Путин рассказал о главной задаче СНГ

Задача СНГ заключается в сохранении конкурентных преимуществ в разных сферах, возникших еще во времена СССР. Об этом на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил президент России Владимир Путин.

«Мы должны не только жить в этих условиях, но и смотреть, как обустроить пространство, как двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, возникшие в результате создания единой кооперации в промышленности и единой логистики на пространствах бывшего СССР. Сохранить это и призвано СНГ», — сказал он.

По словам президента, СНГ не утрачивает первостепенного значения, сохранение и укрепление сообщества значимы для будущего.

«И все-таки сохранение и укрепление единства имеет большое значение для нашего будущего», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что подавляющее большинство не понимало последствий, произошедших при распаде Советского Союза и создании СНГ.

«Большинство граждан стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ. Думали, по сути, мало что поменяется. На самом деле поменялось кардинально», — добавил он.

Ранее ШОС получила статус наблюдателя при СНГ.