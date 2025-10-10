Путин рассказал о главной задаче СНГ
Путин: задача СНГ — в сохранении конкурентных преимуществ в разных сферах
Задача СНГ заключается в сохранении конкурентных преимуществ в разных сферах, возникших еще во времена СССР. Об этом на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил президент России Владимир Путин.
«Мы должны не только жить в этих условиях, но и смотреть, как обустроить пространство, как двигаться дальше и не утратить конкурентные преимущества, возникшие в результате создания единой кооперации в промышленности и единой логистики на пространствах бывшего СССР. Сохранить это и призвано СНГ», — сказал он.
По словам президента, СНГ не утрачивает первостепенного значения, сохранение и укрепление сообщества значимы для будущего.
«И все-таки сохранение и укрепление единства имеет большое значение для нашего будущего», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что подавляющее большинство не понимало последствий, произошедших при распаде Советского Союза и создании СНГ.
«Большинство граждан стран не очень понимали, что происходит. Было СССР, стало СНГ. Думали, по сути, мало что поменяется. На самом деле поменялось кардинально», — добавил он.
Ранее ШОС получила статус наблюдателя при СНГ.