Путин раскрыл суть разговора с Трампом в лимузине

Путин рассказал о первых минутах встречи с Трампом на Аляске

Российский лидер Владимир Путин общался с президентом США Дональдом Трампом на английском языке во время поездки в лимузине на Аляске. О первых минутах встречи глава государства рассказал журналистам по итогам визита в Китай.

Во время короткой поезди лидеры двух стран обменялись несколькими фразами.

«Я ему сказал: „Я очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым“. Ну, а в лимузине пока ехали, там ехать-то 30 секунд, так, общими фразами перебросились и все», — вспомнил Путин.

По словам главы государства, американский президент просил его провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Путин заявил, что, если Зеленский готов к встрече, он может приехать в Москву.