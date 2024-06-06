Путин: США своими руками убивают доллар, что побудило перейти на нацвалюты

Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», — сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.