Путин раскрыл колоссальную ошибку США

Путин: США своими руками убивают доллар, что побудило перейти на нацвалюты

Фото: Freepik

Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», — сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.

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